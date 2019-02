DELIA. Il consiglio comunale ha approvato ieri tutti i punti all’ordine del giorno. E’ stata una seduta ricca di argomenti, tutti accolti all’unanimità. Approvata la Centrale unica di committenza con l’adesione del Comune alla CUC del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a.r.l., è stata sciolta la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale tra il comune di Delia e quello di Sommatino. Il consiglio ha preso atto della modifica dello statuto dell’Unione Terre di Collina e ratificato la determina dirigenziale n. 35 del 25 gennaio 2019 sull’adeguamento del costo di costruzione per l’anno 2019. Ratificata pure la determina n. 36 “Adeguamento oneri di urbanizzazione per il 2019” in applicazione dell’art. 24 dlla legge regionale n. 25 del 24 luglio 1997 e circolare assessoriale del 28 ottobre 2003. Approvato il regolamento delle entrate comunali, uno strumento innovativo di adeguamento alla normativa fiscale, di lotta all’evasione e che semplifica le operazioni burocratiche per i cittadini. Via libera anche al regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2019 e per le aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) 2019. Approvati, tra l’altro, l’aliquota zero per il tributo dei servizi indivisibili (TASI) per il 2019 e il piano finanziario e le tariffe TARI, servizio di gestione dei rifiuti anno 2019.