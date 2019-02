CATANIA – Mamma multata a Catania perche’ fumava in auto con accanto il figlioletto di un anno e mezzo. Dovra’ pagare 110 euro. Il veicolo fermo presso lo svincolo San Giorgio, aveva incuriosito la pattuglia perche’ l’abitacolo era pieno di fumo. Accertato che la passeggera fumava in presenza del piccolo, gli agenti della Polizia Stradale hanno proceduto alla contestazione della violazione della norma che prevede “il divieto di fumare da parte del conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e dei passeggeri a bordo degli stessi, in presenza di minori di diciotto anni e di donne in stato di gravidanza”