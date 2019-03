CAMPOFRANCO. Piazza Europa si rifà il look. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino, che aveva preannunciato una serie di interventi nelle strade e piazze di Campofranco per dare una nuova connotazione positiva al paese, ha sottolineato che, attraverso un intervento di scarificazione e bitumatura, piazza Europa comincia ad avere un volto diverso e più funzionale. <Il manto stradale – ha spiegato il sindaco – era ormai ridotto quasi alla impraticabilità con diverse sconnessioni e avvallamenti tanto da ritenere a nostro avviso un intervento non con “pezze da rattoppo”, ma per intero. In programma, a breve, il miglioramento delle aiuole presenti, la piantumazione di nuove essenze, la tinteggiatura delle inferriate e quant’altro per ridare ad una piazza di Campofranco la giusta vivibilità e sicurezza>.