CAMPOFRANCO. Campofranco nel portale europeo tra i paesi di eccellenza in materia di ambiente. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. <Proprio così – ha detto Pitanza – un risultato che dà lustro al nostro paese e deve rendere orgogliosi tutti indistintamente. Campofranco tra i comuni di eccellenza per i risultati ottenuti con i progetti, cominciati anche dalla precedente amministrazione, e finanziamenti già ottenuti riguardanti la riduzione di emissione di anidride carbonica, il risparmio energetico, l’illuminazione pubblica, l’eliminazione amianto, gli impianti fotovoltaici, la bonifica ex discarica, l’ampliamento dell’isola ecologica, la raccolta differenziata ed altro>. Dunque, Campofranco si dimostra con i fatti un paese sensibile alle tematiche dell’ambiente. Il sindaco ha ringraziato per il lavoro sin qui svolto l’ing. Salvatore Di Giuseppe responsabile dell’area ambientale del comune e i suoi collaboratori per il lavoro svolto. <Su questa strada continueremo – ha concluso – per una Campofranco ancora più pulita e vivibile. Un altro tassello positivo per la nostra comunità di cui tutti dovremmo esserne orgogliosi>.