Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Caltanissetta 4 in viale della Regione n. 14 resterà chiuso fino al 22 febbraio per lavori interni.

Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della corrispondenza giacente durante il periodo dell’intervento, i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di Caltanissetta Leone sita in via Leone XIII n. 12, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 19,05 ed il sabato fino alle ore 12,35.