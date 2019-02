CALTANISSETTA – La Polizia Stradale di Caltanissetta, nel corso dei servizi istituzionali eseguiti nel fine settimana, ha denunciato in stato di libertà due persone sottoposte a controlli. Venerdì sera, nel corso dei servizi di prevenzione delle c.d. “stragi del sabato sera”, nella piazza Trento di Gela, ha intimato l’alt polizia a un’autovettura Smart, condotta da un 42enne. L’uomo, risultato positivo all’alcol test, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sabato mattina, invece, nel corso di un controllo eseguito sulla SS 626, il conducente di una Volkswagen Golf, un 30enne di nazionalità rumena, ha esibito una patente di guida polacca difforme dagli standard di autenticità. L’uomo è stato denunciato per falsità materiale commessa da privato.