CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Caltanissetta un pakistano 30enne per ricettazione di un telefono cellulare. L’uomo era in possesso di un cellulare Samsung che era stato rubato, lo scorso 16 febbraio, a una donna mentre faceva la spesa al mercato ortofrutticolo “strata ‘a foglia”. Il furto era stato denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Caltanissetta. Il pakistano ha dichiarato agli agenti di aver acquistato lo smartphone, qualche giorno fa, da uno sconosciuto per la somma di 100 euro. Il Samsung è stato restituito al legittimo proprietario.