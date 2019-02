L’IISS “Sen. Angelo Di Rocco”, di cui è dirigente scolastica la Prof.ssa Giuseppina Terranova (nella foto con le due alunne e il prof. Terrazzino), si è infatti aggiudicato il primo posto, a pari merito con l’Istituto “Marconi” di Vittoria, nell’ambito della manifestazione denominata “Regional Flaming Competition”. Si tratta di una kermesse a livello regionale che quest’anno ha visto la partecipazione di numerosi Istituti professionali alberghieri i cui alunni, sotto la guida dei loro docenti, si sono ritrovati a Vittoria per mettere in bella mostra tutte le loro conoscenze, competenze e capacità in tema enogastronomico. Il tema di quest’anno è stato “La terra incontra il mare”. Un binomio, quello tra terra e mare, che gli alunni dell’IIS “Di Rocco” di Caltanissetta hanno saputo sviluppare in maniera davvero originale e al tempo stesso gustosa. Al “Regional Flaming Competition” di Vittoria sono state impegnate le allieve dell’Istituto professionale alberghiero Giorgia Santoro della 5^ Ipseoa e Noemi Guttilla della 4^ IPseoa. Le due alunne sono state seguite con la sua consueta competenza dal prof. Michelangelo Terrazzino. Fondamentale anche la collaborazione dell’Amira di Caltanissetta. Il piatto che le due alunne dell’Alberghiero nisseno hanno proposto è stato “La Viddrana”. Un piatto veramente prelibato nel quale il binomio tra terra e mare è stato esaltato anche da un rosato di “Terre di Baronia” che ha completato come meglio non avrebbe potuto in termini di abbinamento un piatto veramente originale e al tempo stesso saporito.