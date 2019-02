CALTANISSETTA – Lo sgomento ed il dolore sono i sentimenti prevalenti a Caltanissetta e che hanno “assalito” l’animo ed i pensieri di quanti conoscevano Luigi Fonti, 18 anni, questa notte strappato alla vita da un tragico schianto contro un muro, in via Due Fontane nel capoluogo nisseno poco dopo mezzanotte, mentre era alla guida di una Renault Clio. Amici increduli, parenti affranti, comunità addolorata: queste sono le notizie che scavano un solco nei lettori. L’angoscia sopravanza e scolora i sinistri dettagli della cronaca: il corpo sbalzato dall’abitacolo, la inutile e disperata corsa dei soccorsi verso l’ospedale, la fidanzata della vittima (che alla guida di un altro veicolo era stata “scortata” da Luigi) che torna indietro per accertarsi di cosa sia realmente accaduto. Tutto confluisce negli articoli di quotidiani, siti web, giornali e televisioni: il racconto di una giovane vita, violentemente recisa da un destino cinico. Forze dell’ordine al lavoro per accertare le cause del terribile incidente. Adesso solo un lungo e assordante silenzio, sottolineato da una devastante certezza: il sorriso di Luigi non splenderà più.