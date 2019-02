CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica due nisseni, un 22enne e un 24enne, per tentato furto aggravato. Domenica notte, una pattuglia della Polizia di Stato mentre transitava per via Malta, ha notato due giovani con il cappuccio del giubbotto alzato sulla testa, in modo da occultare il viso, uno dei quali con una sbarra di ferro in mano, mentre stavano entrando in un esercizio commerciale adibito a rivendita di bibite e merendine attraverso i distributori automatici h24. Nei giorni scorsi, in altri punti della città, si erano verificati alcuni furti ai danni di analoghe attività commerciali e, nell’occorso, le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, avevano immortalato dei soggetti con gli stessi abiti indossati dai due giovani intercettati in via Malta. I due ventenni, alla vista della pattuglia della polizia, hanno repentinamente cambiato direzione, attraversando la strada e tentando di allontanarsi in direzione viale Sicilia. Il giovane con in mano la sbarra di ferro ha anche tentato di liberarsene gettandola in un’aiuola. I due fuggiaschi sono stati bloccati e condotti in Questura. Presso gli uffici di polizia i due giovani hanno ammesso che stavano per entrare presso l’esercizio di via Malta per perpetrare il furto presso i distributori automatici, ammettendo, inoltre, di essere gli autori di altri due analoghi episodi di furto verificatisi nei giorni scorsi. Gli stessi, dopo essere stati compiutamente identificati e foto segnalati presso la Polizia Scientifica, sono stati denunciati all’A.