CALTANISSETTA – Il Consorzio CCN dopo aver sentito più volte su trasmissioni radiofoniche informazioni circa la pedonalizzazione obbligatoria dei centri storici d’Italia a partire dal 2020 voluta dall’Europa, ed aver sentito che i fondi utilizzati per i lavori di ripavimentazione su Corso Umberto e Corso Vittorio Emanuele sono vincolati alla pedonalizzazione, onde evitare di incorrere in errore, chiede all’Assessore Giuseppe Tumminelli, di fare chiarezza e indicare i riferimenti di Legge.

Vincenzo D’Oca, presidente del CCN, sottolinea “Certi di una vostra pronta risposta per il rasserenamento deli agnimi e per la trasparenza per le imprese che oggi desiderano investire nel cuore della nostra città”.