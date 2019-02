BUTERA. E’ stato eletto il nuovo segretario cittadino del Pd a Butera. Si tratta di Massimo Casisi (Nella foto), consigliere comunale di minoranza in quota Pd e fratello di Luigi Casisi che, per due legislature di complessivi 10 anni, è stato sindaco di Butera. L’elezione di Massimo Casisi a neo segretario cittadino del Pd è avvenuta all’unanimità. E’ stato anche riconfermato presidente del Pd buterese Rocco Zaffonte. Dunque, ripartirà da Massimo Casisi la segreteria cittadina del Pd a Butera. Il neo segretario, dopo la sua elezione, ha ringraziato quanti hanno espresso, con il loro voto, piena fiducia sulla sua persona e sul suo futuro operato politico sostenendo che si metterà subito al lavoro per tracciare da subito le linee politiche che dovranno ispirare la sua azione di opposizione costruttiva. Il neo segretario del Pd buterese ha anche annunciato che, a breve, terrà una riunione nel corso della quale si andrà a definire il nuovo organigramma della segreteria cittadina del Pd.