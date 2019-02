BUTERA. In attesa che il prossimo 7 marzo il Tar si riunisca per discutere riguardo alla richiesta da parte della società New Life di sospendere il bando comunale per la vendita dei locali che ospitano la Comunità terapeutica assistita di contrada Sgricciolo – Spinello, l’ente comunale ha proseguito l’iter di gara per come previsto nel bando e l’altro ieri è andata in scena l’asta pubblica per la vendita dell’immobile. La commissione comunale, composta dal presidente, arch. Pietro Calì (Responsabile dell’area tecnica del Comune), e dale componenti dott.ssa Maria Farinella, dipendente del settore amministrativo e di Gemma Daniela Guzzardella dipendente dell’Ufficio Suap con funzione di segretaria, s’è riunita ed ha preso atto che nessuna offerta è pervenuta al Comune entro i termini che erano stati previsti, e cioè quelli del 15 febbraio. Pertanto, la gara è stata dichiarata deserta. In attesa che l’amministrazione comunale valuti l’opportunità o meno di una nuova gara, a tenere banco è dunque la decisione della società New Life di impugnare il bando con il quale l’amministrazione comunale ha messo in vendita l’immobile al costo di 1.300.720 euro. Nel ricorso la società ha chiesto al Tar di sospendere il bando. L’amministrazione comunale, dal canto suo, ha deciso di integrare la costituzione in giudizio avanti il Tar Sicilia in quanto ritiene sussistano <giuste ragioni per continuare a resistere in giudizio avanti al Tar Sicilia> e che <l’eventuale accoglimento delle pretese avversarie priverebbe il Comune della possibilità di vendere l’immobile a mezzo asta pubblica pregiudicando l’azione di risanamento finanziario del Comune>.