CALTANISSETTA – Il Cusn Caltanissetta, nel campionato di promozione, espugna Ribera e conquista la quarta posizione utile per l’accesso ai play-off. Gli uomini coach Falletta entrano in campo determinati e ribattono punto su punto. Il primo periodo si chiude con il punteggio di 17 a 15. Nel secondo periodo un super Barbera porta la squadra all’intervallo lungo in vantaggio per 27 a 33. I ragazzi del Ribera tornano in campo a testa alta e, anche a causa di una serie di errori della formazione nissena, si conclude il quarto periodo, di una partita avvincente con il punteggio di 47 pari. Nel tempo supplementare l’ottima difesa del Cusn non concede molto spazio alle conclusioni del Ribera che, nonostante lo splendido pubblico a supporto, perde la partita con il risultato di 50 a 54 per i nisseni, che ottengono una vittoria che determina l’accesso ai play-off. Indiscusso dominatore in campo e anima di questo Cusn risulta Davide Barbera autore di ben 35 punti, buona prestazione di Danilo Di Via autore di 8 punti, e i sempre ottimi Armatore, Amico, Di Benedetto, La Malfa e Lorina che hanno lottato sotto le plance e recuperato tantissimi palloni.

Tabellino

Ribera 50; Misuraca 16, Marotta 11, Barbiera 6, Massinelli 5, Palmeri D. 4, Palmeri A. 3, Palmeri M. 3, Vitali 2, Corso, Giannone, Vinti. All. Faraci – Assistente Vitali

Cusn Caltanissetta 54; Barbera 35, Di Via 8, La Malfa 4, Di Bendetto 3, Lorina 3, Armatore 1, Villa, Mazzurco, Amico, Frangiamore n.e., Iachetta n.e. All. Falletta

Parziali: 17/15 10/18 14/11 6/3 3/7

Arbitri: Barbera e Salvo