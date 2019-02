MUSSOMELI – E’ nell’auspicio di tutti potere costatare la riapertura della Pediatria. Intanto, a seguito della pubblicazione del decreto circa il riordino della rete ospedaliera, che prevede la riapertura della Pediatria al “Maria Immacolata Longo” con 6 posti letto, il primo cittadino di Mussomeli Giuseppe Catania è tornato a lanciare la proposta di alcuni anni addietro, allorquando, chiusa la Pediatria, assicurò l’alloggio gratuito ai pediatri disponibili a lavorare presso l’Ospedale di Mussomeli. Sull’argomento dice il sindaco Catania: “Il direttore generale, dott. Caltagirone ha le idee chiare sul nostro Ospedale, tant’è che dal 1° marzo dovrebbe arrivare un nuovo chirurgo. Si sta anche lavorando per riattivare il Cal di oculistica, sospeso da luglio, e per ripristinare il servizio di Psichiatria, fosse pure due volte la settimana, stante la penuria di psichiatri che di fatto impegna l’unico psichiatra a Mussomeli, a lavorare a Caltanissetta, lasciando però questa zona totalmente scoperta. Il direttore generale, continua ancora Catania, ha già fatto dei passaggi per riaprire la pediatria, e a tale proposito, come sindaco, rilancio la proposta a suo tempo divulgata in tutta Italia tramite “Striscia la notizia”, ovvero di garantire l’alloggio gratuito per un anno ai pediatri che verranno qui a lavorare. Dovrei anche incontrarmi la prossima settimana col presidente Nazionale dell’Ordine dei Pediatri, per avere qualche indicazione utile, a riprova che si sta lavorando in tal senso. Chiaramente per mettere mano anche al resto, ovvero attivare il reparto di Riabilitazione, anch’esso previsto nella nuova Rete Ospedaliera, siamo in attesa dell’Atto aziendale che consentirà di aprire anche tale servizio grazie al pragmatismo del manager, che trovo persona molto preparata e concreta”.