In Prima categoria nel girone G continua a volare la Master Pro San Cataldo. La squadra di Aldo Cammarata ha superato con un netto 4-0 il Cusn Caltanissetta in un derby che ha visto i sancataldesi brillare non poco. La doppietta di Lunetta e le reti di Pilato e Pastorello hanno permesso alla squadra sancataldese di avvicinarsi alla capolista Armerina che ha impattato 2-2 sul campo della Branciforti. Ora la Master Pro ha un solo punto di distacco dagli ennesi con 43 punti. Per il resto, buon pari per la Nissa che in extremis ha acciuffato la Leonfortese grazie ad un gol nel finale di Cordaro. La Master Pro è seconda in classifica con 43 punti, mentre il Cusn Caltanissetta è salito a quota 19 in classifica in quanto il giudice sportivo gli ha dato gara vinta a tavolino con il Ravanusa. La Nissa, invece, è al momento terzultima con 15 punti. Infine, nel girone B risveglio del Real Suttano che ha battuto 3-2 il Castronovo tornando al successo e rilanciandosi in chiave salvezza. In gol Macaluso con una doppietta e Valenza. Il Real Suttano è sempre ultimo con 10 punti.