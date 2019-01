CALTANISSETTA – La sesta sezione della Cassazione ha fissato per il prossimo 19 febbraio, alle 10, l’udienza per decidere sull’istanza di rimessione del processo presentata dai legali di Antonello Montante. La richiesta, trasmessa l’8 gennaio, era stata presentata dagli avvocati Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto, che assistono l’ex leader di Confindustria SICILIA, arrestato lo scorso 14 maggio con l’accusa di avere costruito una rete in grado di spiare indagini che lo riguardavano e tutelare i suoi interessi. Montante attualmente e’ detenuto al carcere di Agrigento e le sue condizioni di salute – secondo i suoi legali – sarebbero incompatibili con il regime carcerario. Inoltre gli avvocati ritengono che il processo vada trasferito in un’altra sede giudiziaria per legittimo sospetto. Secondo i legali “nel procedimento ci sono una serie di anomalie. Il processo – sostengono Taormina e Panepinto – non si puo’ celebrare a Caltanissetta, perche’ c’e’ un pregiudizio dei magistrati nisseni con cui l’ex leader di Confindustria ha condiviso per dieci anni il compimento di proficue attivita’ antimafia e rapporti personali, fino alla familiarita’, che non permettono serenita’ di giudizio”.