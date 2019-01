PALERMO- “E’ un onore riceverla nel Palazzo Reale di Palermo, sede del Parlamento piu’ antico d’Europa”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, accogliendo a Sala d’Ercole il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, per il quale e’ stata organizzata una seduta straordinaria dell’Ars. “Il Mediterraneo e la Sicilia sono il simbolo piu’ cristallino dell’Europa – ha aggiunto Micciche’ – lo stesso mare che per secoli ha unito popoli e che oggi li divide. Il mare in cui in questi giorni affondano le speranze di tanti disperati in fuga da carestie e tragedie. E’ un capitolo triste, popolato da attori e comparse spesso altrettanto tristi. Abbiamo il dovere di individuare strategia coordinate, una politica comune e condivisa da parte delle istituzioni europee”. Micciche’ ha poi fatto un appello affinche’ si applichi la risoluzione sull’insularita’ approvata nel gennaio 2016 dal Parlamento Europeo. “Abbiamo l’esigenza di uscire dalla marginalita’ – ha detto Micciche’ – vogliamo che la risoluzione sia attuata”. Ha poi preso la parola il presidente della Regione Nello Musumeci. “Dobbiamo convincerci che l’Europa comincia qui, che la Sicilia al centro del Mediterraneo e’ la ‘porta d’Europa’ – ha affermato Musumeci – il compito della Regione e del suo Parlamento e’ lavorare per mettere a frutto le risorse che Bruxelles ci mette a disposizione: vogliamo sperare che dall’Unione Europea e dal Parlamento Europeo arrivino nuove misure”. Subito dopo sono intervenuti, per un breve intervento, i capigruppo parlamentari.