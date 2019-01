SERRADIFALCO. In occasione del Festival di Sanremo giunto alla 69esima edizione Radio Rcs seguirà la storica kermesse della canzone italiana. Anche quest’anno sarà Lillo Lauricella (nella foto), voce e volto storico della radio serradifalchese e raccontare fatti e curiosità del Festiva della Città dei Fiori con interviste a tutti i cantanti partecipanti, ma anche agli ospiti e agli stessi presentatori, in diretta dal Palafiori e dall’Ariston. Previsti appuntamenti quotidiani dal 5 al 9 febbraio dalle 9.30 alle 19.30 nella trasmissione “Mai sentito un festival così” condotta da Lillo Lauricella che sarà affiancato dal cantautore mussomelese Gero Riggio che ha vinto il premio nazionale “Musiche contro le mafie” per l’edizione 2018 e riceverà il prestigioso riconoscimento direttamente a Casa Sanremo. Radio RCS Serradifalco è una delle 200 radio in Italia, una delle pochissime radio Siciliane unica della provincia di Caltanissetta ad essere stata ammessa presso la sala stampa Lucio Dalla al Palafiori. Dal 2017 è “solo” Web Radio. Una piccola realtà in costante crescita nei contenuti e negli ascolti. E’ possibile ascoltarla con l’app per android RCS RADIO con l’app per IOS TuneIn Radio dal sito www.rcsradio.it. Pagina Facebook Radio RCS Serradifalco.