SERRADIFALCO. Due ladri si sono introdotti con la forza nella casa di una anziana aggredendola ed impossessandosi di qualche centinaio di euro della sua pensione. E’ quanto s’è verificato a Serradifalco nel pomeriggio dello 31 dicembre scorso in una abitazione di vicolo Petix, adiacente Piazza San Francesco (nella foto). Qui vive da sola un’anziana di 80 anni. Tutto è successo intorno alle 18: due persone si sono presentate all’uscio della sua abitazione e, senza darle il tempo di raccapezzarsi di quanto stava accadendo, si sono introdotti con la forza nella sua abitazione immobilizzandola e colpendola per silenziarla. Uno dei due l’avrebbe tenuta sotto controllo mentre l’altro avrebbe frugato nell’abitazione alla ricerca di soldi che è poi riuscito a trovare. Una volta allontanatisi i due malviventi, sul posto, oltre a tanti vicini, sono giunti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per dare un nome ed un volto ai due ladri. La donna presentava un ematoma tra lo zigomo e l’occhio destro ed ammaccature varie. Tanta la solidarietà verso la povera anziana da parte dei vicini e delle istituzioni cittadine. In queste ore stanno proseguendo le indagini dei carabinieri che, sulla vicenda, mantengono il massimo riserbo. Sembra che nei giorni che hanno preceduto la rapina del 31 dicembre scorso sarebbe stata notata nella zona la presenza di una persona che si sarebbe spacciata per fantomatico operatore di energia elettrica. Solidarietà è arrivata in queste ore all’anziana da parte del sindaco Leonardo Burgio e del vicario della chiesa madre don Salvatore Randazzo che hanno fermamente condannato un gesto che appare, oltre che grave e deplorevole, senza alcuna scusante.