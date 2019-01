SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha approvato un sistema premiante per la raccolta differenziata rifiuti. Il comune s’è Dotato di uno schema di Regolamento degli incentivi per la raccolta differenziata a favore dei cittadini virtuosi per l’anno 2018. Ciò per incentivare la raccolta differenziata con l’adozione di un sistema premiante che consiste nel riconoscimento di un “bonus” calcolato in base alle quantità differenziate di rifiuto conferite nel corso di ogni anno. La raccolta differenziata è stata attivata dal 1° giugno dello scorso anno utilizzando il sistema “Uno@Uno” mediante etichettatura dei rifiuti conferiti per lo smaltimento. Un sistema che consente di registrare i conferimenti da parte degli utenti e pesare i rifiuti tramite appositi talloncini con codici a barre da applicare ad ogni singolo conferimento. La proposta della Giunta sarà poi passata al vaglio del consiglio comunale per la definitiva approvazione. Il tesoretto previsto per i cittadini virtuosi della differenziata è di 35 mila euro.