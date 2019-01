SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha disposto l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di video sorveglianza del centro abitato. Il servizio è stato affidato alla ditta “Mastery Srl” di Caltanissetta. L’importo di aggiudicazione è di 20.590 euro oltre IVA ed oneri non soggetti a ribasso pari a 639,34 euro per 12 mesi. Il sistema di video sorveglianza è composto da una postazione fissa (presso i locali del Comando di Polizia Municipale) e 54 telecamere dislocate in alcune parti del territorio comunale, nonché n.2 telecamere mobili da allocare all’occorrenza nel territorio, volte alla tutela del Patrimonio comunale da atti di vandalismo, alla tutela ambientale, alla rilevazione delle condizioni del traffico urbano ed alla prevenzione di specifici reati in ambiti particolarmente sensibili e di competenza della Polizia Municipale. Sono stati 49 gli operatori economici, ma un solo operatore ha fatto pervenire “busta telematica”: la ditta Mastery, appunto. Pertanto, l’amministrazione comunale ha disposto l’aggiudicazione del servizio di manutenzione all’unica ditta che ha presentato propria offerta.