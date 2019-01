SAN CATALDO. <Questa sera con tanta Emozione abbiamo consegnato alla chiesa di Sant’Anna nel cuore della città di San Cataldo, la via crucis degli anni 80 restaurata>. Così il presidente del comitato di quartiere Vincenzo Siracusa (nella foto) che ha sottolineato che è stata anche consegnata una nuova cappella in legno direttamente dalla Spagna, alla Santa Patrona Sant’Anna. <Tanti – ha ricordato Siracusa – sono stati gli sforzi dell’intero comitato di quartiere che in queste settimane ha dimostrato di farcela anche con i tanti limiti che si possono immaginare. La sinergia che abbiamo intrapreso in questi mesi con la comunità, ci porta ancora una volta a donare un volto nuovo agli affetti più cari che hanno fatto la storia di Pizzo Carano Sant’Anna. Sono orgoglioso di fare parte di questa grande famiglia!>.