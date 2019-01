In data 31.10.2018 alle ore 17:11 l’Agi diramava la nota d’agenzia con codice RPA0042 dal titolo: “Sistema Montante: rito abbreviato per ex presidente Sicindustria”. Nella nota veniva commesso dall’Agi, un errore di omonimia su uno degli indagati che veniva riportato alle 17:51 sul Fatto Nisseno nella pubblicazione dal titolo: “Caltanissetta, Antonello Montante chiede ed ottiene il rito abbreviato” . Tra i nominativi che sarebbero stati processati con rito abbreviato condizionato vi era quello di Alessandro Ferrara che erroneamente l’Agi lo associava al ruolo di “responsabile del reparto analisi dell’Aisi”, mentre invece l’indagato Alessandro Ferrara è un funzionario della Regioine Sicilia , come del resto già era stato evidenziato in pubblicazioni precedenti.