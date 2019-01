NISCEMI – Nel pomeriggio di martedì 29 gennaio i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi hanno tratto in arresto il ventiduenne niscemese P.P., poiché colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nel corso di un controllo eseguito all’interno di un bar ubicato in via Gramsci, all’interno del quale era stata segnalata attività di spaccio, hanno sottoposto il ventiduenne a perquisizione personale. Il giovane ha spontaneamente consegnato agli agenti nove involucri in cellophane termosaldati, contenenti 12,3 grammi di marijuana, nascosti dentro gli slip. Mercoledì mattina il Tribunale di Gela, nel convalidare l’arresto, su richiesta della Procura della Repubblica, ha sottoposto l’arrestato alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g., prescrivendo allo stesso di presentarsi tutti i giorni della settimana in Commissariato. In caso di trasgressione di detta misura al ventiduenne potrà essere applicata una misura più grave.