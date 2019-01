NISCEMI – Nel pomeriggio di mercoledì 23 gennaio, i militari del N.O.R. Sezione Operativa, a seguito di servizio straordinario di controllo del territorio svolto con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia e pattuglie rinforzate del 12° Reggimento di Palermo, hanno effettuato mirato al controllo del territorio Niscemese per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di una perquisizione domiciliare è stato tratto in arresto un niscemese, F.G.L. di anni 46, già noto alle FF.OO., resosi responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina e grammi 2 di Marijuana pronta per lo spaccio. Reo è stato ristretto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Gela competente.