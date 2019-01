ROMA – Nella 1a settimana del 2019, in Italia, la curva epidemica delle sindromi influenzali raggiunge il livello di incidenza di 5,3 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni e i giovani adulti in cui si osserva un’incidenza pari a 11,2 e 5,7 casi per mille assistiti, rispettivamente. Il numero di casi stimati in questa settimana e’ pari a circa 323.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.813.000 casi. Piemonte, Lazio, Abruzzo, Campania e in Sicilia le Regioni maggiormente colpite. È quanto riporta l’ultimo bollettino Influnet. Nella fascia di eta’ 0-4 anni l’incidenza e’ pari a 11,57 casi per mille assistiti, nella fascia di eta’ 5-14 anni a 5,02 nella fascia 15-64 anni a 5,71 e tra gli individui di eta’ pari o superiore a 65 anni a 3,04 casi per mille assistiti. Rispetto alla stagione precedente dove erano stati colpiti 2,9 mln di persone quest’anno si registrano oltre un milione di casi in meno.