CALTANISSETTA – Domenica 6 gennaio sarà una vera e propria invasione in tutte le piazze italiane. Migliaia di gazebo aperti dalle ore 11.00 alle ore 20.00 per l’iniziativa dei pentastellati. In occasione della festa dell’Epifania il M5S organizza i gazebo nelle piazze per l’evento “Giocattoli in Movimento”.

“Le feste natalizie sono soprattutto condivisione con chi è meno fortunato, così abbiamo proposto un evento che oltre ad evitare sprechi e incrementare la politica del riuso, allieta i bimbi veri protagonisti di queste feste” -dice la deputata Azzurra Cancelleri -“ l’iniziativa ha carattere nazionale, ci auguriamo che abbia lo stesso successo degli anni precedenti, perché basta una piccola azione da parte di ognuno di noi per allietare in questo momento di festa per tutti, le persone che vivono situazioni di disagio” conclude la portavoce nazionale del M5S.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa”- aggiunge Giancarlo Cancelleri-“ancora una volta affermiamo i nostri principi di essere comunità che fa della solidarietà un fondamento”.

“Chi verrà al nostro gazebo, in Corso Vittorio Emanuele a Caltanissetta, dovrà portare almeno due giocattoli in buono stato, in cambio ne potrà portare a casa uno solo. Quindi i giocattoli non utilizzati diventeranno dei nuovi giochi per i bambini che non ne avevano”- informa Giovanni Magrì consigliere comunale pentastellato.

“I giocattoli dei nostri figli non più di loro interesse, possono diventare nuovi per altri bambini e renderli felici.” -conclude il consigliere del M5S nisseno.

Tutti i doni raccolti verranno distribuiti ai bambini che si trovano in case – famiglia e ospedali.