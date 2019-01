MUSSOMELI – (Dal Virgilio) Sabato 19 gennaio p.v., dalle 15,30 alle 18,00, presso l’Istituto “Virgilio” di Mussomeli ,avrà luogo l’ OPEN DAY 2019, che ha lo scopo di presentare l’OFFERTA FORMATIVA della Scuola e alcune specifiche iniziative di orientamento. Nel corso di tali iniziative, saranno presentati al Territorio, ai genitori e agli studenti del terzo anno delle scuole medie inferiori i corsi di studio, le discipline caratterizzanti e il quadro orario relativo ai cinque anni di corso. Durante l’evento, si avrà l’occasione di visitare gli ambienti scolastici e di confrontarsi con docenti, alunni e personale ATA, e partecipare ad alcune lezioni. Di seguito il programma dell’evento: Accoglienza dei visitatori e presentazione dell’Istituto e della sua mission a cura del Dirigente Scolastico. Visita degli ambienti scolastici, durante la quale gli studenti del Virgilio accompagneranno i ragazzi delle scuole medie e i loro genitori alla scoperta della scuola, presentando i loro lavori e le loro esperienze. I docenti dell’Istituto saranno presenti nei vari laboratori e in alcune aule per rispondere a quesiti su piani di studio, attività scolastiche, sbocchi professionali e universitari. L’ OPEN DAY è un prezioso momento dedicato all’informazione e all’orientamento per gli alunni della Scuola Media, che si trovano ad operare una scelta importante per il loro futuro, quella degli studi secondari superiori, e dovranno scegliere il giusto percorso di formazione ,che li prepari adeguatamente al mondo del lavoro o alla carriera accademica. Questo momento è anche l’occasione per conoscere gli studenti già iscritti, dialogare con loro e avere tante utili informazioni per frequentare al meglio la Scuola. L’evento offre anche la possibilità di visitare le strutture laboratoriali, di conoscere nel dettaglio i servizi, le modalità di iscrizione e le iniziative di sostegno allo studio. Nello specifico, gli studenti avranno la possibilità di partecipare a lezioni interattive, esperimenti scientifici nei laboratori dei licei; assisteranno alle attività pratiche di show cooking e preparazione di cocktail nei laboratori dell’Alberghiero e potranno sperimentare attività pratiche di ogni filiera di formazione, indossare le divise, utilizzare gli utensili e i laboratori (Trasformazione agro-alimentare, analisi chimiche, minicaseificio) dell’Istituto, accompagnati da docenti tecnico-pratici. (La docente FS n. 3 Prof.ssa Concetta Tona)