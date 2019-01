CALTANISSETTA – Dopo il pareggio in rimonta di sabato scorso a Monreale, la Pro Nissa torna a giocare tra le mura amiche, PalaMilan di Caltanissetta, stavolta contro lo Sporting Alcamo nel campionato di serie C1, girone A. Per la gara di sabato 19 gennaio non saranno disponibili Graef e lo squalificato De Agostini, ma assenze a parte i nisseni vogliono tornare al successo per conservare il primato in classifica. Gli alcamesi stazionano al nono posto e nello scorso turno hanno ottenuto un successo sudato sul Bagheria grazie alle reti di Cangelosi e Butera, quest’ultimo risultato il match winner della partita. I nisseni forti del calore del proprio pubblico e del maggior tasso tecnico proveranno da subito a mettere in apprensione gli avversari che di certo non verranno a Caltanissetta per fare la vittima sacrificale. Inoltre la società ha il piacere di condividere la vittoria di Coppa Italia assieme ai sostenitori e per queste ragioni il trofeo sarà esposto a centrocampo durante la fase di riscaldamento delle squadre. Fischio d’inizio fissato per le 17 arbitreranno l’incontro i Cannao della sez. di Catania e Campione della sez. di Enna.