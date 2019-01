MONREALE – L’eccessiva euforia di aver alzato al cielo il trofeo della Coppa Italia stava per costare cara alla Pro Nissa che dopo 13 vittorie pareggia (5 a 5) sull’ostico “A. Giotti” di Monreale. Nisseni sotto tono che a 100 secondi dalla fine erano in svantaggio di due gol: caparbietà ed una massiccia dose di fortuna, hanno consentito al quintetto di Caltanissetta di strappare un punto e mantenere l’imbattibilità nel girone A di serie C1. Monreale tonico, sempre vittorioso sul manto sintetico casalingo del proprio campo all’esterno, che ha sfiorato l’impresa.

La gara inizia in discesa per i padroni di casa che dopo neanche 300 secondi “bucano” Avanzato: Catalano, giocata superba e palla sotto l’incrocio. Pro Nissa imbambolata e Monreale che ringrazia ed all’11 sigla il 2 a 0 con Di Simone. Ospiti che si risvegliano dal torpore grazie all’implacabile brasiliano capocannoniere del campionato, Borges Soares, che riaccende la speranza della Pro Nissa. Finale del primo tempo scoppiettante: Marchese griffa il 3 a 1 ma Mosca, immediatamente, riporta sotto la Pro Nissa; sul 3 a 2 tutti negli spogliatoi a prendere un thè caldo.

Ripresa che si apre con il maligno rasoterra di Pitarresi che insacca il 4 a 2. Pro Nissa sterile in avanti che nel tentativo di riequilibrare le sorti del match schiera il portiere di movimento. De Agostini, con un tiro fiacco e prevedibile, sorprende il portiere del Monreale. Monreale asserragliato in difesa che conquista un prezioso pallone e Pitarresi, a porta vuota, realizza il 5 a 3. Meno di 120 secondi alla fine e contesa che sembrerebbe ormai decisa. Ma prima, ancora, De Agostini e poi Marino in meno di un minuto, regalano alla Pro Nissa un pareggio che vale quanto un vittoria.

Il primato in graduatoria della Pro Nissa, squadra più forte del torneo, non è in discussione: rassicurante più 8 sul Cus Palermo. La formazione del presidente Savio Ferreri ha però mostrato la sua inesperienza facendosi distrarre troppo dalle celebrazioni e feste per la meritata vittoria della coppa Italia ottenuta la scorsa settimana. Pro Nissa che deve nuovamente tornare a concentrarsi; sabato 19 gennaio al PalaMilan di Caltanissetta arriva l’Alcamo, che occupa il nono posto in classifica.