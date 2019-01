Equivoco tra medico e farmacista: donna usa crema per l’erezione al posto del collirio

Per curare una secchezza oculare avrebbe dovuto usare il VitA-POS, ma il farmacista le ha venduto il Vitaros. La paziente è finita in ospedale

Sulla rivista British Medical Journal è stato reso noto un caso curioso: quello di una donna di Glasgow che a causa di una disattenzione (non solo sua, ma anche e soprattutto del farmacista e del medico curante) ha usato una crema per la disfunzione erettile per curare la secchezza oculare. Dopo la somministrazione la donna ha iniziato ad accusare dolori agli occhi, vista offuscata, arrossamento e palpebre “ gonfie “

La paziente è stata curata in ospedale con antibiotici topici, steroidi e creme lubrificanti (questa volta quelle giuste) che hanno guarito la lesione oculare in pochi giorni.