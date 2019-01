Sono Rocco Lo Nigro di Gela e Veronica Seminara di Caltanissetta i talentuosi Nisseni che hanno conquistato la finale ai campionati assoluti italiani assoluti FIDS 2019 nella categoria Over 16 SHOW DANCE svoltosi presso L’RDS STADIUM di Rimini lo scorso 17 Gennaio.

Un Duo che ha conquistato la giuria internazionale composta da tecnici IDO (international Dance Organization) e molto apprezzato dalla cronaca in diretta su Last TV sotto la guida di Sara Di Vaira, ballerina storica di Ballando con Le Stelle.

Rocco e Veronica, vincitori uscenti dello scorso campionato Italiano di categoria nella disciplina SHOW DANCE, si sono cimentati nella realizzazione di una coreografia ispirata al colossal “Profumo: storia di un assassino”, confrontandosi con duo di alti livelli, già reduci da campionati Europei e mondiali.

Nonostante ciò gli atleti Nisseni sono riusciti a svolgere in maniera impeccabile la coreografia, superando il turno di semifinale, per poi piazzarsi al quinto posto nella finale che determinerà le unità rientranti nel club azzurro della federazione.