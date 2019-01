Un romeno di 22 anni che deve espiare una pena di 2 anni 9 mesi di reclusione per rapina ed estorsione, A.S.U., è stato arrestato nell’aeroporto di Catania dalla Polizia di Stato mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Bucarest. L’ordine di carcerazione nei suoi confronti era stato emesso 15 giugno del 2017 dalla Procura della Repubblica di Gela, in provincia di Caltanissetta. Il giovane è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Frontiera, insospettiti anche dal suo atteggiamento. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.