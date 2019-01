CALTANISSETTA- Tutto ponto per il debutto del nuovo concorso di poesia riservato agli scolari delle quinte classi elementari della provincia di Caltanissetta che avrà al centro il tema dell’acqua.

“Acquaesia” – è questo il nome del progetto che vede la luce quest’anno – rappresenta la nuova sfida messa in campo da Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, e rientra nel piano di iniziative programmate nell’ambito dell’area “CaltaquaCampus” creata per dare organicità ai diversi interventi che coinvolgono il mondo della scuola, della formazione e dell’università.

Il nuovo concorso consiste nella produzione di una poesia, con tema l’acqua, composta da almeno 40 parole e fino a un massimo di 75. Le poesie presentate dovranno essere originali e inedite e non essere state presentate in altri concorsi. Non saranno accettate poesie che siano la traduzione o l’adattamento di altre poesie originali. Per partecipare al concorso le poesie dovranno essere scritte sul foglio ufficiale scaricabile dal sito www.caltaqua.it . Il termine per la presentazione degli elaborati scadrà il 9 febbraio 2019. La consegna potrà avvenire o brevi manu in busta chiusa nella sede centrale di Caltaqua; per posta ordinaria; per posta elettronica, inviando la scansione delle due pagine all’indirizzo caltaqua@caltaqua.it