CALTANISSETTA. Il cuoco serradifalchese Salvatore Agnello (NELLA FOTO) è stato eletto presidente provinciale dell’Associazione Cuochi Caltanissetta. Il neo presidente, che ha 30 anni, è stato eletto all’unanimità nel corso di un’assemblea che s’è svolta a Caltanissetta. Già studente dell’Istituto professionale Alberghiero “Sen. Angelo Di Rocco”, nonostante la sua ancor giovane età, vanta già un curriculum di tutto rispetto, considerato che ha lavorato in giro per l’Italia ed anche all’estero presso diversi ristoranti stellati, in particolare in Toscana dove è stato anche presso il Tuscany Bay del compianto Pino Daniele. Salvatore Agnello, che è il primo serradifalchese ad essere eletto ai vertici provinciali dell’Associazione Cuochi di Caltanissetta, attualmente è chef presso la rinomata Villa Isabella. Il presidente ha ringraziato tutti per la fiducia e la stima accordata alla sua persona in occasione della sua elezione alla presidenza dell’Associazione Cuochi Caltanissetta ed ha indicato tra gli obiettivi da raggiungere quello di far crescere il territorio facendo conoscere le sue materie prime e potenzialità in campo culinario. Altro obiettivo dichiarato quello di creare una guida per tutti i cuochi in modo da alzarne non solo la qualità tecnica ma anche la preparazione. Il neo presidente, infine, ha fatto sapere che nei prossimi giorni renderà noti i nomi di coloro che faranno parte del direttivo provinciale dell’Asso Cuochi Caltanissetta.