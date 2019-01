Con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali i carabinieri hanno arrestato a Riesi, in provincia di CALTANISSETTA, un 40enne. L’uomo è stato bloccato dai militari nell’appartamento dell’ex compagna di 48 anni mentre la picchiava. Solo l’intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. La donna è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari, mentre il 40nne, già noto alle forze dell’ordine per i suoi comportamenti violenti, è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.