CALTANISSETTA – E’ ricoverato in ospedale il gambiano in sella alla bici che questa notte si è scontrato con l’auto guidata da un giovane di 22 anni. Nell’impatto tra i due mezzi, che procedevano in direzioni opposte, il migrante è finito violentemente contro il selciato, riportando numerose ferite. L’incidente è avvenuto a Pian del Lago sulla Sp5 nel tratto privo di illuminazione. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per capire cosa sia realmente successo.