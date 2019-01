CALTANISSETTA – Si svolgerà sabato 19 gennaio alle ore 10 presso la Camera di Commercio di Caltanissetta il seminario “Dall’alternanza all’apprendistato”.

L’incontro, è stato organizzato in collaborazione con gli Assessorati Regionali delle attività produttive, dell’istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana, l’ANPAL Servizi s.p.a. e l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Caltanissetta. “Abbattere le barriere tra il mondo scolastico e quello imprenditoriale consente di formare professionisti motivati, specializzati e preparati a inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro – ha commentato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. La Camera di Commercio desidera porsi come canale di collegamento tra le due realtà per stimolare lo sviluppo del territorio e far comprendere alle imprese che l’allievo è una risorsa di cui beneficiare”.

Introdurranno i lavori, insieme alla Commissaria Straordinaria, il Segretario Generale Guido Barcellona, l’assessore delle attività produttive Regione Siciliana Girolamo Turano, l’assessore dell’istruzione e della formazione professionale Regione Siciliana Roberto Lagalla, il Segretario Generale Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro, il presidente dell’ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta Salvatore Dilena, il presidente dell’ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Caltanissetta Rosalia Lo Brutto.

Durante gli interventi tecnici verrà analizzato lo Status Quo del progetto di Alternanza Scuola Lavoro e di Apprendistato della Regione Sicilia e illustrate le best practies messe in atto nella Regione Lombardia. Relazioneranno sulle opportunità a disposizione per il futuro dei giovani i Referenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale Caltanissetta ed Enna Gabriella Di Carlo e Giuseppe La Placa, il Direttore Generale dell’assessorato formazione e lavoro della Regione Lombardia Giovanni Bocchieri e il Responsabile ANPAL Servizi s.p.a. Sicilia e Sardegna Giuseppe Timpanaro.

Il Convegno deve essere interpretato alla luce di un’idea globale portata avanti dall’ente che mira a presentarsi come un tutor per le imprese che desiderano restare competitive nel mercato di riferimento. Una visione che comprende incontri formativi, servizi di informazione e attività di consulenza personalizzata curati dai propri funzionari.

Il Segretario Generale Guido Barcellona invita a partecipare al seminario gli imprenditori, i futuri imprenditori, gli ordini professionali, gli enti di formazione, gli studenti e le istituzioni scolastiche.

Il seminario, che inizierà alle ore 10, si svolgerà presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio in Corso Vittorio Emanuele, 38 a Caltanissetta.

Ingresso libero.