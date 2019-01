CALTANISSETTA – Presso il Comune di Caltanissetta martedì 22 gennaio, si è tenuto l’incontro del Sindaco Ruvolo con Caltanissetta antirazzista. L’incontro era stato chiesto in occasione della manifestazione in sostegno dei “Sindaci Resistenti” svoltasi a Caltanissetta in Corso Umberto il 12 gennaio.

Hanno preso parte all’incontro in rappresentanza di Caltanissetta antirazzista Loredana Rosa, Eugenia Campo e le avvocate Giacoma Di Francesco, Letizia Fallica, Delia Perricone; per il Comune, oltre al Sindaco, erano presenti la dirigente dei Servizi Demografici Angela Polizzi, alcuni impiegati dell’Ufficio Anagrafe e un rappresentante RSU.

Obbiettivo dell’incontro era quello di trovare soluzioni idonee a superare le difficoltà riscontrate in merito all’iscrizione nei registri anagrafici del Comune delle persone che, a seguito del d.l. n. 113/2018 (decreto Salvini), non potevano più utilizzare il permesso di soggiorno come titolo per l’iscrizione nei detti registri. Pertanto è stato consegnato al Sindaco un documento contenente suggerimenti atti a superare gli ostacoli che sembrano essere posti dalla nuova normativa.

La soluzione proposta nel documento per superare l’ostacolo posto dall’art. 13, garantire i diritti delle persone che si trovano nel nostro Comune e consentire agli amministratori di adempiere ai loro obblighi, è quella di utilizzare, per assolvere le condizioni previste dalla legge per l’iscrizione anagrafica, il c.d. “modello C3” che comprova la regolarità del soggiorno dei richiedenti la protezione internazionale ed è rilasciato dalla Questura a seguito dell’identificazione effettuata.

In subordine e in attesa degli sviluppi che riguardano la definizione dei ricorsi contro la legge “Salvini”, potrebbe essere utilizzato lo schedario della popolazione temporanea che però, data appunto la “temporaneità”, comporterebbe aggravio di lavoro e situazioni di incertezza e disaggio.

Il Sindaco ha ringraziato Caltanissetta antirazzista e le avvocate per l’ eccellente lavoro e l’utile contributo soprattutto in merito alla possibilità di utilizzare il “modello C3” e ha assicurato che sottoporrà il documento al vaglio degli organi competenti per un primo esame, volto anche a fugare alcuni dubbi posti dalla Dirigente e dal personale, e che al più presto convocherà una Conferenza dei Servizi specifica per definire la questione e alla quale sarà invitata una rappresentanza di Caltanissetta antirazzista.