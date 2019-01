CALTANISSETTA – Se n’è andata la nostra Maestra Filomena Sanfilippo Lupo della Scuola Lombardo Radice di Piazza Martiri d’Ungheria.

Noi della sua classe “68 non l’abbiamo mai dimenticata. È dello scorso anno il mio ultimo incontro assieme alla mia ex compagna Silvana Augello con lei nella sua casa, nella stanza con la poltrona circondata da libri e nel salotto a parlare di ricordi mangiando pasticcini. Se dovessi riassumere al massimo ciò che di grande ha fatto potrei dire che ha infuso ogni suo gesto di passione per il sapere e gusto di trasmetterlo e, soprattutto, ha stimolato in ogni alunna la propria autostima con senso di giustizia. Il mestiere dell’ insegnante è molto difficile e per lei era una missione, spesso portata avanti con grandi sacrifici quando, agli inizi carriera, doveva raggiungere il posto di lavoro tra le province di Agrigento e Caltanissetta in parte in treno ed in parte a dorso di mulo, come raccontava con orgoglio.

Voglio ricordare le feste della mamma e del papà che organizzava da sola, senza mai dare un pensiero o un impegno alle famiglie ma responsabilizzando noi alunne. Recitavamo De Amicis e ballavamo il minuetto, o cantavamo il rock quello vero, il tutto sempre con grande sobrietà e grande qualità e divertimento.

Ciao Maestra, buon viaggio. Oggi, nel salutarti, ti sento così vicina che sono certa accetterai che per la prima volta io ti dia del tu. (di Tiziana Nicotra)