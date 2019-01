CALTANISSETTA – Tutto pronto a Caltanissetta per il 4° Dance Show, in programma domenica 20 gennaio al PalaCannizzaro. L’evento, sotto l’egida dello Csen, è una competizione amatoriale di danza, valida anche come seconda tappa ranking regionale.

Danza sportiva protagonista sul parquet della struttura del capoluogo nisseno; ballerini di varie discipline, categorie e classi, si confronteranno per un evento che richiamerà atleti da ogni angolo dell’isola.

Un programma ricco ed invitante. Iscrizioni on-line sul sito www.danzacsen.it ; per info 392-7981703 oppuew 3299607775