CAMPOFRANCO – Nella mattinata di venerdì 25 gennaio 2019, gli alunni della Scuola secondaria di I grado di Campofranco, accompagnati dai docenti in servizio e dalla Dirigente, dott.ssa Calogera Genco, hanno partecipato con interesse all’iniziativa in ricordo delle vittime della Shoah, promossa dall’ Associazione locale Attivamente, con il patrocinio del Comune. I ragazzi, partiti in corteo dalla sede della Scuola Secondaria di I grado, esponendo cartelloni relativi alla tematica, si sono recati presso la Sala parrocchiale Giovanni Paolo II, sita nella piazza principale del paese. Durante l’iniziativa, si sono alternati momenti di riflessione, a cura del presidente dell’Associazione, del sindaco e della dirigente, e filmati su quanto è accaduto al popolo ebraico, nonché ai deportati militari e politici, nei campi nazisti; all’interno della manifestazione, sono stati inoltre eseguiti alcuni brani musicali a cura del clarinettista, prof. Giovanni Favata, docente di strumento musicale presso l’IC MILENA E CAMPOFRANCO. Molto apprezzato dai ragazzi il filmato sui Diritti Umani. Obiettivo dell’incontro è stato quello di diffondere e far apprezzare quei valori universali quali la dignità umana e il rispetto della vita e dell’altro nelle sue diversità, nell’auspicio che simili eventi non possano mai più accadere, perché, come diceva, Primo Levi , “…se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Questa una delle attività formative, che ha visti impegnati gli alunni dell’IC MILENA E CAMPOFRANCO in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA, nell’ambito della quale sono stati proposti: – Disamina del periodo storico in cui è avvenuto l’Olocausto; – Visione della mappa dei campi di concentramento e di sterminio nazista accedendo alla scheda UNESCO e utilizzando Maps, e relative riflessioni; – Lettura dello stralcio della conferenza di Wansee del 20 gennaio 1942, in cui i più alti gerarchi nazisti formalizzarono il tragico progetto del Reich di risolvere la “questione ebraica”, cioè “la fredda pianificazione”; Analisi del documento dell’ONU in cui il giurista Raphael Lemkin definì il crimine genocidio un atto contro le leggi internazionali, nel tentativo di impedire che la vergogna della Shoah si ripetesse; Lettura del documento: La Shoah e i bambini: la strage degli innocenti nell’inferno nazista di Terezin; Scheda storica: la rivolta nel ghetto di Varsavia; – Lettura del libro: La stella di Andra e Tati e visione del relativo film di animazione; – Ascolto della testimonianza di Liliana Segre al Teatro della scala di Milano, trasmessa in TV giorno 22 gennaio 2019 alle ore 10,30; Ascolto e studio della poesia di Primo Levi: “Se questo è un uomo”, con relative riflessioni; Lettura in classe del Diario di Anne Frank; “Il bambino col pigiama a righe” visione e scheda del film. La dirigente scolastica ha rivolto ai docenti e agli alunni il suo plauso per le attività programmate e ha ribadito la piena collaborazione tra la scuola e gli stakeholder del Territorio, per la realizzazione dell’Offerta Formativa.

(La FS Prof.ssa Soccorsa Giannopolo. La referente Scuola Secondaria di I Grado di Campofranco Prof.ssa Angela Schillaci)