MUSSOMELI – Sabato 19 gennaio 2019, intorno alle 10,30 nel prestigioso Palazzo Sgadari, sede della vecchia Casa comunale nel lontano passato, la mattinata è stata caratterizzata dalla cerimonia di benvenuto a 72 bambini mussomelesi (23 maschietti e 49 femminucce) nati nel 2018. Dunque, 72 bambini mussomelesi, le cui nascite sono avvenute nelle diverse strutture sanitarie: 44 ad Agrigento, 14 a Palermo, 9 a Caltanissetta, 1 a Roma, 1 a Termini Imerese, 1 in Africa, 1 a Sciacca, ed 1 a Catania, nessuna nascita a Mussomeli, il cui Punto nascite del “Longo” di Mussomeli è chiuso da alcuni anni. “Ho sentito il bisogno – ha commentato il primno cittadino Catania – di ringraziare a nome mio e di tutta l ‘amministrazione comunale tutti i genitori per il loro atto di generosità verso l’ intera comunità mussomelese facendo venire al mondo i loro bimbi che rappresentano non solo un dono divino che va custodito, ma anche nuova linfa per questo territorio. Un ringraziamento mi sono sentito di farlo anche a tutti i nonni che svolgono una funzione di sostegno familiare preziosissima e fondamentale”. Alla fine della cerimonia, a cui ha partecipato l’assessore ai servizi sociali Giuseppina Territo e l’assessore Seby LoConte, è stata consegnata a tutti i bimbi una pergamena a ricordo di questa simpatica giornata, mentre alle famiglie è stata consegnata una guida contenente tutti gli aiuti previsti dallo Stato e dal Comune di Mussomeli a supporto della genitorialità.