I Migliori piloti e team della passata stagione celebrati in una giornata che ha dato il via al 2019 agonistico di cui il primo appuntamento sarà il 3 febbraio. Tra i presenti anche il Delegato ACI Sport Sicilia e referente regionale kart. Tanti premi e tanto sport

Si è svolta ad Enna domenica 6 gennaio la premiazione di Karting Sicilia. Il sodalizio presieduto da Gaspare Anastasi, che collabora con la Delegazione ACI Sport Sicilia per il fervido settore del kart, ha premiato i migliori protagonisti della stagione 2018 ed ha dato il via al 2019 agonistico, che inizierà il 3 febbraio sulla pista di Melilli (SR) e si articolerà su un totale di 11 prove più la finale per il Campionato Regionale, oltre alle altrettante competizioni valide per il Trofeo Regionale Circuiti Cittadini.

Particolare riconoscimento consegnato a Sauro Rossi, vincitore assoluto Trofeo Nazionale ACI 2018 Circuiti Cittadini; Salvatore Nania, è Campione Assoluto Karting Sicilia 2018.

Tanti i premi consegnati tra gli oltre 250 presenti, in una giornata all’insegna della specialità dello sport delle 4 ruote scoperte, da sempre considerato il più fertile vivaio di talenti non solo a livello regionale, ma anche nel panorama nazionale. A congratularsi con tutti i piloti, i preparatori e le squadre, è stato anche Armando Battaglia, il Delegato ACI Sport Sicilia e referente regionale karting, che ha sottolineato la preziosa ed efficace collaborazione con Gaspare Anastasi, coordinatore di Karting Sicilia, che mette sempre a disposizione dello sport la sua pluriennale esperienza nel mondo del kart.