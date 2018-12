Si chiama “Turruni” il “festival del torrone” di Caltanissetta, alla sua seconda edizione, che si terra’ dal 14 al 16 dicembre in corso Umberto, Piazza Garibaldi, palazzo Moncada e salita Matteotti, nel cuore della cittadina nissena, tra assaggi, musica, giochi e spettacoli. Per tre giorni, Caltanissetta tornera’ ad essere la capitale italiana del torrone in uno sforzo produttivo, promozionale e organizzativo che tende a riportare “la cubbaita” (ovvero il torrone siciliano di questa zona) agli splendori degli anni ’50, quando erano 8 i torronifici in produzione, la cui premiata alta qualita’ viene ricordata anche dallo scrittore, Andrea Camilleri nel suo “elogio alla cubba’ita nissena”. Oggi, “nella lotta contro le multinazionali che cancellano originalita’ e tradizioni”, i produttori di Caltanissetta, il sindaco, Giovanni Ruvolo, e gli amministratori della citta’ sono vicini al riconoscimento del marchio “Igp”, di indicazione geografica protetta, per il loro torrone. Sull’area del festival dominera’ una maxi scultura composta da un enorme torrone alto 6 metri che raffigura l’Italia, mentre mostre e dibattiti ripercorrono la storia di questo dolce. Esperti e studiosi tenteranno persino di dare una risposta con un singolare “processo al torrone” per stabilire se le sue origini sono di Cremona o di Caltanissetta. Non poteva mancare il premio “torrone d’oro”. Verra’ consegnato a due nisseni: Mirco Scarantino, campione europeo di sollevamento pesi, e Attilio Bolzoni, giornalista.