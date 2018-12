In Terza Categoria continua la marcia vincente della Don Bosco Mussomeli che ha piegato 1-0 il Sicilianamente Montedoro. La rete del successo è stata firmata da Intilla in un match che ha confermato la forza e la bella organizzazione di gioco della capolista mussomelese. Prosegue intanto anche la marcia dell’Atletico Caterinese che ha battuto 4-1 la Marco Pantani Villarosa con reti di Nahi, Gangi, Mammolito e Trubia. Impresa esterna per il Bompietro che, con una tripletta di Lupo, ha superato fuori casa l’Atletico Villalba al quale non sono bastati i gol di Musarra e Gugino. Infine, la Buterese ha battuto 3-1 l’Acor San Cataldo. Le reti sono state di Donzella (2) e Caltavituro, mentre per i sancataldesi ha segnato Andaloro. In classifica Don Bosco Mussomeli primo con 16 punti, secondo posto per l’Atletico Caterinese con 12 punti ed una gara in meno, segue il Bompietro con 11 punti, la Marco Pantani con 7 punti, Buterese, Nuova Petiliana (che ha riposato) e Acor con 6 punti, mentre chiudono la classifica Sicilianamente Montedoro e Atletico Villalba con 3 punti.