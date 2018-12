CALTANISSETTA – Si è concluso con grande successo lo Startup Weekend Caltanissetta “Food Edition”.

Tante le idee creative avanzate dai partecipanti, molte delle quali potranno diventare

interessanti soluzioni di business.

La giuria, però, ha avuto l’arduo compito di scegliere soltanto un progetto.

A valutare le idee in gara erano presenti l’Assessore allo Sviluppo Economico di Caltanissetta Giovanni Guarino, il Presidente Banca del Nisseno Giuseppe Di Forti, l’Innovation Manager Pasquale Distefano, l’Ingegnere Gestionale Marco Cannemi, l’Analytics and Data Quality Specialist Francesco Spampinato, il Presidente di Confimpresa Euromed Alessio Lattuca, il CEO Sicilying Carmelo Indelicato.

A conquistare il primo posto è stato il team “I4Orti”.

Riprendendo il nome della squadra i partecipanti hanno pensato di produrre un brodo vegetale granulare biologico che rispettasse il ciclo della natura e le materie prime locali.

Un barattolo a “4 sapori capace di evocare le 4 stagioni”.

Il secondo posto è stato assegnato a “Foodlive”. Il team ha proposto di offrire ai consumatori una nuova forma di benessere ottenuta utilizzando prodotti fermentati naturalmente.

L’ultimo gradino del podio è stato conquistato dal team “SMArt”. I partecipanti hanno suggerito la possibilità di realizzare un’esperienza multisensoriale di arte e gusto attraverso la realtà aumentata.

La menzione d’onore, per il progetto più votato dal pubblico, è stata assegnata a “Mealthy”.

La squadra ha ipotizzato la possibilità di realizzare una piattaforma nella quale caricare il proprio piano alimentare, programmare la settimana e poter ritirare i prodotti.

Le altre squadre in concorso erano “Eatsharing”, “Inlocal Food” e “Trinacrian”.

La giuria si è complimentata con tutti i partecipanti per essere riusciti a estrapolare interessanti idee in linea con la vision suggerita dagli organizzatori durante tutto il weekend.

“Dall’idea all’impresa in un solo weekend” mirava a dare spazio a tech-developers, designers, imprenditori e startupper. Tra le idee progettuali ha spiccato l’abbinamento tra la valorizzazione del cibo tradizionale e le nuove tecnologie digitali tramite la creazione di App, piattaforme web e sistemi informatici personalizzabili.

I vincitori di questo percorso, sviluppato in 54 ore, riceveranno percorsi di consulenza, formazione personale e altri servizi che consentiranno loro di migliorare le proprie competenze e diventare imprenditori di successo.