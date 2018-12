GELA – A causa di un guasto alla rete di adduzione del Gestore Sovrambito Siciliacque che alimenta i serbatoi di “Caposoprano” e “Montelung, domenica 30 dicembre, non potrà essere garantita, la regolare distribuzione in alcune aree della città di Gela.

Le zone interessate, nello specifico, sono

– Caposoprano Alto e Basso;

– Scavone

– Fondo Jozza

– Marchitello

– Manfria

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, monitora in maniera costante l’evolversi della situazione e fornirà gli aggiornamenti sui turni di distribuzione alla ripresa delle forniture da parte di Siciliacque.