SERRADIFALCO. Importante ribalta cinematografica per Giada Morreale. La ventiduenne, attrice serradifalchese esordirà sul piccolo schermo giovedì 6 dicembre in prima serata su Rai 1 con il film “I nostri figli” di Andrea Porporati. Diplomata all’Accademia Internazionale del Musical di Catania, diretta da Enrico Sortino, Giada Morreale fa parte del cast di attori impegnati all’interno del film che vede come protagonisti Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Il film tv, prodotto dalla “11 Marzo film”, è liberamente tratto dal caso di femminicidio di Marianna Manduca, uccisa dall’ex marito dopo 12 denunce, e dalla successiva ed intricata vicenda giudiziaria che ha coinvolto lei ed i suoi figli. E’ stato girato nella primavera-estate di quest’anno tra Senigallia e alcune località del catanese. Giada Morreale ha un piccolo ruolo nel casting della produzione. Un ruolo che l’attrice serradifalchese ha conseguito superando dei provini e che si esplica nella parte finale del film e nell’aula del tribunale. Per Giada Morreale si tratta della prima comparsa tv. Un’esperienza per lei importante e carica di responsabilità anche per la delicatezza della vicenda messa in scena, per la carica emotiva del personaggio rappresentato e per il messaggio che il film intende lanciare al pubblico. Un’esperienza formativa che le ha permesso di condividere il set con attori importanti come Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada, nonché di essere diretta da un grande regista come Andrea Porporati.